حظك اليوم السبت 25-7-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج السرطان تمتعه بخيال واسع يمكنه من رؤية الأمور من جوانب جديدة ومختلفة مما يجعله خلّاقًا ومُبدعًا.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك، تعامل باعتدال مع من حولك من الزملاء واسمعهم بهدوء.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا احترس من سوء تفاهم وكن هادئا أمام الاستفزاز.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.