حظك اليوم الجمعة 24-7-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج السرطان لا يستطيع أن يعبر عن مشاعره لآخرين بسهولة، كما أنّه حاد المشاعر، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

يمدك الفلك بالقدرة على الإقناع وعليك اليوم أن تنتهز الفرص.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يجعلك تبدو اليوم بكامل لياقتك وتسطع بالأفكار والنشاط.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.