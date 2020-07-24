عاجل.. أصدقاء غرقى محافظة السويس يروون التفاصيل: اختفوا فجأة في المياه

أكدت التحريات الأمنية في حادث غرق 3 شباب بأحد شواطئ الأدبية بطريق العين السخنة بالسويس، أن الغرقى الثلاثة أعمارهم من 16 عاما إلى 18 عاما.

وأكد أصدقاء الشباب الغارقين خلال قيام الشرطة بالتحقيق بالبلاغ، أنهم جاءوا من مدينة العبور بالقاهرة من أجل قضاء يوم على شاطئ بالأدبية بطريق العين السخنة، وأن عددهم 6 شباب وأن الغرقى تتراوح أعمارهم من 16 إلى 18 عاما.

وأوضح أصدقاء الغرقى، أن أصدقائنا، كانوا يقومون بالسباحة ثم اختفوا داخل مياه خليج السويس، وقمنا بالإبلاغ عن غرقهم.

من جانبه، أكد اللواء طارق عبدالعظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، أن فرق الإنقاذ تقوم بالبحث عن الشباب الثلاثة، وما زال البحث عنهم مستمرا.