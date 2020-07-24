غرق تلميذ أثناء الاستحمام بنيل سوهاج

لقي تلميذ مصرعه غرقا في نهر النيل بدائرة مركز أخميم في سوهاج، جرى انتشال الجثة ونقلهما إلى مستشفى أخميم المركزي، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بغرق شخص بنهر النيل بناحية نجع فاضل.

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين غرق "عبدالله.ف.ط"، 16 عاما، تلميذ، ويقيم بذات الناحية. وجرى انتشال الجثة ونقلها للمستشفى المركزي.

بسؤال عمه "عبدالنبى.ط.ح"، 57 عاما، مدرس ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجل شقيقه المذكور بالاستحمام بنهر النيل، ولعدم إجادته السباحة غرق بها ولم يتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة وصرحت بدفن الجثة.