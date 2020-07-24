غرق 4 وانتشال شقيقين.. القصة الكاملة لواقعة شاطيء الصفا بالإسكندرية

شهد شاطئ الصفا المجاور لشاطئ النخيل في الإسكندرية، كارثة حيث لقي 4 أشخاص مصرعهم غرقا، فيما تم انتشال جثامين شقيقين أمس الخميس، الأولى لفتاة والثانية لشقيقها، وذلك بعد ورد بلاغ بغرق 4 أشخاص بالشاطئ.

ونجحت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة كل من "غادة رجب حنفي" 19 عاما، وشقيقها "محمد رجب حنفي" 15 عاما، فيما يجرى البحث عن جثتين آخريين.

وبانتقال ضباط مباحث القسم وقوات الإنقاذ النهري وحكمدار غرب الإسكندرية، وقوات إدارة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين أن الغرقي من أسرة واحدة هم 3 أشقاء وابن خالتهم.

رئيس مصايف الإسكندرية: غرقى الصفا تسللوا إلى البحر فجرًا

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، تعليقًا على الواقعة، إن غرقى شاطئ الصفا تسللوا إلى البحر في الساعة الخامسة صباحا، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بغلق ومنع ارتياد الشواطئ، حيث إن جميع الشواطئ مغلقة وليس بها أي خدمات كخدمة الإنقاذ.

وأكد "رشاد" أن ارتفاع أمواج البحر وعدم وجود إنقاذ بسبب غلق الشواطئ، ونزولهم في وقت مبكر جداً "الخامسة فجرا" وراء غرقهم.

بكاء وعويل من أهالي الغارقين على الشاطئ

وشهد شاطئ الصفا مشاهد البكاء والعويل والصراخ والإغماء، من أسرة الغارقين الأربعة، وهو ما أظهرته صورًا ملتقطة على الشاطئ عقب اكتشاف حادث الغرق.

من جانبه أكد إيهاب الملحي، قائد فريق غواصي الخير المتطوعين، المشارك في انتشال جثتين ومحاولة انتشال الجثتين الأخرتين، أن سبب ظهور الجثمانين بسرعة عكس غرقى النخيل وبلطيم، هو أنه تم الإبلاغ عن الأمر بسرعة فور حدوثه، وهو ما جعل انتشال الجثث "سهل جدًا"، على حد قوله.

وقال تامر توفيق، أحد أفراد فريق إنقاذ الخير، إن حركة الرياح كانت كلمة السر في انتشال الجثامين سريعا، "الريح شمال شرق شرق، بيحدف شمال والحتة اللي هيودي الجثث فيها كلها رمل وده ساعد الإنقاذ النهري وخلى ظهور الاتنين سهل، وبعون الله الجثمانين المفقودين هيطلعوا بالكتير في خلال يومين".

أحد أقارب غرقى شاطئ الصفا يروي تفاصيل الواقعة

وروى تامر محمد عبد العزيز، ابن خالة الغارقين الأربعة، لحظات الحزن على شاطئ الصفا، الذي ابتلعت مياهه أبناء خالتيه، قائلًا: "قاعدين على الشاطئ ولا هنمشي ولا هننام غير لما يطلعوا".

وأوضح: "مشيوا على إسكندرية يصيفوا امبارح بليل، مكنوش يعرفوا إنهم مش هيرجعوا.. الخبر كأنه طوبة خبطت راسنا مش مصدقينه".

8 من أفراد العائلة نزلوا إلى مياه البحر، أنقذ منهم 4 أشخاص بينما غرق 4 آخرون، على حد قول ابن خالة الغارقين، "اللي طلعوا 3 منهم بخير ولكن جاتلهم حالة نفسية من اللي حصل ومش داريين بالدنيا، وفي بنت عندها مياه على الرئة، ونزلت القاهرة وراحت مستشفى الحسين عشان تتعالج".