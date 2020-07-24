حالة نادرة في مصر.. سيارة فيات 127 زيرو بـ80 ألف جنيه (صور)

فى واحدة من الظواهر التى لا تتكرر كثيرا فى مصر ظهرت سيارة من فيات، تم صناعتها في العام 1980 وحتى العام 1983، داخل مصانع النصر للسيارات فى مصر، والتي عرفت شعبيتها باسم "نصر/فيات 127" موديل 1983 لم تستخدم إلا 79 كم فقط ولم ترخص حتى الآن بعد مرور أكثر 30 عاما.

خرجت هذه السيارة من مصنع النصر للسيارات، سعة اللترية 903 سي سي، وبقوة 47 حصانا، وعزم دوران 64 نيوتن متر، وناقل حركة يدوى من 4 سرعات، جر أمامي للعجلات.

تتسارع نصر 127 من حالة الثبات وحتى الـ100 كم، خلال 20 ثانية تقريبا، وتصل سرعتها القصوى إلى 130 كم، ومتوسط استهلاكها من الوقود يصل إلى 7 لترات لكل 100 كم.

تعتبر هذه السيارة نصر 127 من سيارات الزمن الجميل الكلاسيك التى عاصرت جميع الفنانين فى ذلك الوقت وظهرت فى الكثير من الأفلام المصرية العظيمة.