روسيا تشترط على الأجانب إجراء تحاليل كورونا قبل دخول أراضيها

قالت نائبة رئيس الورزاء الروسي تاتيانا جوليكوفا، اليوم الجمعة، إنه يتعين على الأجانب القادمين إلى روسيا، أن تكون لديهم نتائج اختبارات تثبت أنهم غير مصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" لم تمر عليها 72 ساعة.

وأوضحت جوليكوفا، في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أنه بالنسبة لمواطني روسيا القادمين من الخارج فيتعين عليهم إجراء اختبارات الكشف عن كورونا المستجد في غضون 72 ساعة بعد وصولهم إلى الأراضي الروسية.

ويتزامن هذا الإجراء مع إعلان رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في وقت سابق اليوم، استئناف رحلات الطيران الدولي بداية من الأول من شهر أغسطس المقبل، من مطارات موسكو وسان بطرسبورج وروستوف.

وقال وزير النقل الروسي، يفجيني ديتريخ، إن سلطات الطيران الروسية تتفاوض مع 30 دولة بشأن إعادة الرحلات الجوية.