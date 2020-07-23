روسيا تأمل في تفادي موجة ثانية من كورونا

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، عن غياب الظروف المطلوبة لبدء موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد في البلاد، معربا عن أمله في أن تتمكن روسيا من تفادي هذا السيناريو.

وصرح ميشوستين في مقابلة نشرتها قناة "روسيا 24" اليوم، "خبراؤنا وعلماؤنا لا يرصدون الآن مثل هذه الظروف، ولذا نأمل في أنّ الموجة الثانية لن تأتي حال استمرارنا في الالتزام بالتوصيات الصادرة عن الهيئة المعنية بحماية حقوق المستهلك والأطباء".

ولفت رئيس الحكومة إلى الانخفاض التدريجي في أعداد المصابين في مناطق البلاد حاليا، مشيرا أيضا إلى وجود نزعة إيجابية في حدة الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

وأقر ميشوستين بأنّ جائحة فيروس كورونا أجبرت الحكومة على إدخال تغييرات ملموسة في خططها، مضيفا: "كان كل ذلك تحديا صعبا، ويبدو لي أنّ الشعب هو من سيقيم مدى فعالية [جهود الحكومة في مجال محاربة الوباء]. لكن من المهم للغاية أننا تجاوزنا هذه المرحلة الصعبة بنتيجة هي من الأفضل على مستوى العالم، وهذا يتعلق بنسبة الوفيات وكذلك بنظم الفحص التي تعمل نحو مائة منها في روسيا اليوم".

وكشف ميشوستين عن تفاصيل تعافيه شخصيا من الفيروس الذي أصيب به أواخر أبريل الماضي، مؤكدا أنّه كان يعاني من ارتفاع درجات الحرارة ولا يعرف إطلاقا كيفية إصابته بالوباء.

وقال ميشوستين إنّ الفيروس "لا يفرق بين المسؤولين" ولا يزال يمثل خطرا هائلا، مقرا بأنّ تعافيه من الوباء لم يكن سريعا، وشدد على الدور البارز الذي لعبه الأطباء في هذه العملية.