"شبرا الخير" تنظم أكبر معرض خيري لملابس العيد بالقليوبية

نظمت جمعية "شبرا الخير" بشبرا الخيمة، اليوم، أكبر معرض خيري لملابس العيد بقرية المريج بشبين القناطر.

ويعد هذا المعرض، ضمن حملة تبنتها بعنوان "فرحهم في العيد"، لتوزيع ملابس العيد الجديدة على الأطفال، بدأت بمدينة شبرا الخيمة، التي يقطنها نحو مليوني مواطن، وكان ذلك بالتعاون مع بنك الكساء المصري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتأتي الحملة، في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضي، الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، لتوحيد الجهود بينها، والتنسيق المشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابا وشيوخا، لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.

وقال إيهاب فاروق رئيس مجلس إدارة جمعية شبرا الخير وأحد مؤسسيها، إن هدف الجمعية إدخال الفرحة والسرور لقلوب أولاد وبنات، لتعويضهم عن عدم الاحتفال بعيد الفطر السابق، بسبب تداعيات كورونا، لذا كان أول ما فكروا فيه هو توفير الملابس الجديدة القيمة، بالتعاون مع بنك الكساء المصري.

وأوضح فاروق، أنهم يحاولون الآن مع البنك، توفير الأحذية لهؤلاء الأطفال، وتوفير كل السبل التي تكفل لتلك الأسر حياة كريمة، سواء بتوفير الأطعمة والمشروبات بجانب الملابس، لتخفيف أعباء تداعيات فيروس كورونا المستجد من على كاهل الأسر المصرية.

وتولي جمعية شبرا الخير اهتمامها خلال الفترة الأخيرة منذ شهر إبريل تحديدا، إلى توفير أدوية وأجهزة استنشاق وكراتين سلع غذائية وخضروات وفواكه غنية بالفيتامينات، ولحوم للحالات المصابة بفيروس كورونا، ومعزولة منزليا وكل المخالطين لها، وذلك من خلال حملة "إحنا معاك"، التي أطلقتها منذ 4 أشهر.

وبدأت الجمعية في توزيع ملابس العيد على الأطفال الجمعة الماضية، وستستمر في توصيل الملابس لمستحقيها حتى الأسبوع الأخير من هذا الشهر، وقبل العيد مباشرة، ليصل إجمالي ما تم توزيعه من ملابس خلال حملة العيد، أكثر من 3000 قطعة ملابس.

كانت الجمعية، نجحت منذ تأسيسها بنهاية عام 2018 وحتى الآن، في توفير الآلاف من الشنط الغذائية واللحوم والدواجن، وتوزيع المئات من الأجهزة الكهربائية للعرائس الأيتام، وتوفير العشرات من المشروعات متناهية الصغر للمرأة المعيلة، بجانب تسقيف العديد من المنازل، وإقامة العديد من الحملات الاجتماعية.