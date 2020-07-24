ولي عهد الكويت يشكر ترامب على نقل أمير الكويت بطائرة حربية للعلاج

بعث نائب أمير الكويت ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم، رسالة شكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب فيها باسم الشعب الكويتي وباسمه وباسم الحكومة، عن الشكر والامتنان على سرعة استجابته بإصدار تعليماته بإرسال طائرة تابعة للقوة الجوية الأمريكية، لنقل أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

وأشار "الأحمد" خلال الرسالة، إلى أن هذه البادرة الكريمة من الرئيس الأمريكي، والتي كان صداها وأثرها كبير لدى الشعب الكويتي، تمثل تجسيدا لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.

وكان الديوان الأميري الكويتي، أعلن مساء أمس الخميس، وصول أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج، مشيرًا إلى أن أمير الكويت في حالة صحية مستقرة.