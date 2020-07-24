عشان ماتنساش.. إجراءات حكومية جديدة تطبق هذا الأسبوع

تزامنًا مع إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 2020، والذي يحل علينا خلال أيام قليلة، أعلن مجلس الوزراء عن عدد من القرارات الحكومية، والتي سيبدأ تنفيذها بداية من الأحد المقبل والذي يوافق يوم 26 يوليو الجاري.

وتستعرض "الوطن" أهم قرارات مجلس الوزراء التي سيبدأ تنفيذها هذا الأسبوع..

تعديل مواعيد المقاهي والكافيهات

بداية من الأحد المقبل، تمتد فترات العمل بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل.

كما يتم زيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم والكافتيريات والمقاهي، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

مواعيد السينمات

أما بالنسبة للسينمات فيستمر تطبيق ما نص عليه القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالسينمات والمسارح، وهو ألا تزيد نسبة الإشغال في تلك المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية.

مواعيد غلق المحال التجارية

سيتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، الساعة 10 مساء.

عقد المؤتمرات واللقاءات

السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات، بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصاً فقط، وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص.

مع التأكيد على استمرار غلق الشواطئ العامة الحدائق العامة والمتنزهات، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية.