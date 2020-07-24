سبتمبر.. الأمم المتحدة تعقد دورتها الـ 75 افتراضيا

قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب استمرار تداعيات جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" دعوة كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأعضاء المراقبين، لتقديم خطاباتهم الرئيسة في الدورة الاعتيادية الـ 75 للجمعية العامة، والمزمع عقدها في الأسبوع الثالث من سبتمبر المقبل، افتراضيا، وسيسمح لكل رئيس وفد بتقديم خطابه الرئيسي في المناقشة العامة الافتراضية مصورة بحيث تكون مسجلة مسبقا، وذلك بحضور ممثلها المعين لدى المنظمة الدولية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأوضحت المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ريم أباظة، أن هذا الإجراء سيطبق بشكل مؤقت بسبب تداعيات الجائحة، بما في ذلك أيضا سلسلة الجلسات الخاصة رفيعة المستوى والفعاليات، التي من المقرر عقدها على هامش الدورة الـ 75 للجمعية العامة، بما في ذلك فعالية الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة؛ وقمة التنوع البيولوجي، والاجتماع المعني بالاحتفال والترويج لليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية.

وأشارت أباظة، إلى أن المزيد من التفاصيل المتصلة بتنظيم فعاليات الدورة الاعتيادية لهذا العام، بما في ذلك الخدمات اللوجستية، سيتم نشرها في الوقت المناسب.

وبناء على هذه الألية الجديدة المؤقته، سيقوم رئيس الجمعية العامة بتوزيع مشاريع قرارات الدورة الـ 76، على الدول الأعضاء، ويمنحهم مهلة لا تقل عن 72 ساعة للاعتراض، وإذا لم تكن هناك اعتراضات، سيقوم الرئيس بتعميم رسالة تؤكد اعتماد هذه القرارات.

وأعلنت الأمم المتحدة، أن المداولات رفيعة المستوى للدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعد أبرز فعالية أممية خلال هذا العام، سيتم تقليصها خلال فترة انعقادها في سبتمبر المقبل، حيث سيلقي قادة العالم خطاباتهم، افتراضيا، عبر الفيديو.