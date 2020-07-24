أوراق حجز شقق الإسكان للأرامل والمطلقات والموظفين والمهن الحرة

نشرت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة مجتمعاتها العمرانية، كراسات الشروط الخاصة بالوحدات السكنية بمشروعات "سكن مصر، دار مصر، جنة" يوم الأحد الماضي، عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري www.shmff.gov.eg، والمقرر طرحها للمواطنين خلال الفترة المقبلة، إذ جاء ذلك التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطي الدخل، بعدد من المدن الجديدة.

وطرحت الوحدات السكنية في 3 مشروعات موزعة على 13 مدينة جديدة على مستوى 9 محافظات وهي "القاهرة - الجيزة – القليوبية – المنوفية - الشرقية – أسيوط – دمياط – المنيا – قنا"، بمساحات تتراوح بين 100م2 و150م2 كاملة التشطيب.

وتنشر "الوطن" المستندات المطلوبة للحجز وفقًا لما ورد في كراسة الشروط الخاصة بالمشروعات الثلاث على النحو التالي:

المستندات المطلوبة لحجز شقق متوسطي الدخل

1. ملء وتوقيع استمارة الحجر للوحدة السكنية والإقرار (بعد إنزالهما من الموقع وطبعهما) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات التي سيتم رفعها عند التقدم بطلب حجز الوحدة السكنية.

2. صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

3. شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافي المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التي يتحصل عليها صاحب الطلب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) وذلك إن وجد.

4. أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية "عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلًا إضافيًا" تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.

للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.

للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص

تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، وموضح بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية

- شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم.

- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

- شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضح بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات

- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

- صورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة.

5. صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مُميكن).

6. إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

7. في حال سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص، والاستفادة يشترط تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.