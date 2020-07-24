الإسكان تطرح مقابر مسلمين ومسيحيين بنظام الانتفاع.. تعرف على الشروط

تستعد وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، لفتح باب حجز مقابر للمسلمين والمسيحيين في مدينة القاهرة الجديدة، يوم 9 أغسطس المقبل ولمدة شهر، بنظام حق الانتفاع، كما يتم إجراء قرعة علنية بعد الحجز الإلكتروني.

وخلال السطور التالية نوضح أهم شروط الحصول على تلك المقابر، وفقا لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة:

- يتم تخصيص مقابر بمساحة 40 مترا، لقاطني مدن (القاهرة الجديدة - العبور – الشروق).

- تمنح المقابر بنظام حق الانتفاع.

- يتقدم الراغبون في الحجز لشراء كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة نظير سداد مبلغ 200 جنيه ثمن الكراسة.

- يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقاً للوارد بكراسة شروط الطرح خلال الفترة من 9/8/2020 وحتى 24/9/2020 بمقر جهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.

- سيتم تخصيص عدد (1855) قطعة أرض مقبرة للمسلمين بنظام اللحد، و(526) قطعة للمسيحيين لقاطني مدينة القاهرة الجديدة، وكذا تخصيص (397) قطعة أرض مقبرة للمسلمين بنظام اللحد، و (113) قطعة للمسيحيين لقاطني مدينة العبور، وكذا تخصيص (397) قطعة أرض مقبرة للمسلمين بنظام اللحد، و(113) قطعة للمسيحيين لقاطني مدينة الشروق.

وبالنسبة لأسلوب السداد، يتم سداد مبلغ 10 آلاف جنيه دفعة حجز وذلك مع تقديم استمارة الحجز، على أن يتم سداد باقي قيمة المقبرة عند الاستلام.

ويشترط في المتقدم لحجز المقبرة، أن يكون شخصاً طبيعيا، (مواطن مصري الجنسية) وليس شخصاً معنويا (شركة - مؤسسة)، وأن يكون من قاطني إحدى مدن (القاهرة الجديدة - العبور - الشروق)، وألا يكون قد سبق له تخصيص مقبرة (مبنى – أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر)، وطبقاً لما يرد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

- سيتم تخصيص المقابر بالقرعة العلنية اليدوية لمن انطبقت عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.