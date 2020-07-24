"الإسكان": طرح الأراضي السكنية بكثافة لمنع العشوائية والسمسرة

قال وليد عباس معاون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات، تكثف طرح الأراض السكنية أمام المواطنين لمنع العشوائية والسمسرة.

يأتى ذلك فى سياق طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للحجز 632 قطعة أرض سكنية بالإسكان "الأكثر تميزا"، بمساحات تبدأ من 294 م2: 2300 م2، بـ10 مدن جديدة (القاهرة الجديدة- دمياط الجديدة- العبور- بدر- أسوان الجديدة- العاشر من رمضان- طيبة الجديدة- برج العرب الجديدة- 15 مايو- سوهاج الجديدة).

كما ستطرح 1719 قطعة أرض سكنية بالإسكان "المميز"، بمساحات تبدأ من 192 م2: 1200 م2، بـ14 مدينة جديدة (بدر- العاشر من رمضان- برج العرب الجديدة- أكتوبر الجديدة- السادات- بنى سويف الجديدة- سوهاج الجديدة- غرب قنا- غرب أسيوط- طيبة الجديدة- الفيوم الجديدة- أسيوط الجديدة- أخميم الجديدة- أسوان الجديدة)، يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح عباس، أن الوزارة تضع اشتراطات بنائية للفائزين بتلك الوحدات لمنع تسقيع الأراض وبيعها فى وقت لاحق، لأن الهدف الرئيس من طرح الأراض هو زيادة المعمور، وتوفير مساكن مناسبة للمواطنين ومنع العشوائية والبناء المخالف، فتشمل الاشتراطات البنائية، النظام المعمارى للوحدة للحفاظ على الشكل الجمالى للمدينة وكذلك الفترة الزمنية للبناء.

ووفقا لبيان وزارة الإسكان، فإن الطرح الجديد يبدأ من يوم الثلاثاء المقبل، والتخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online)، ويبلغ مقدم الحجز لقطع الأراضي السكنية الأكثر تميزًا، 350 ألف جنيه، ولقطع الأراضي المميزة، 50 ألف جنيه للقطعة بمدينة أخميم و100 ألف جنيه فى بقية المدن.

ووفقا للوائح هيئة المجتمعات، فأنها تقوم بسحب قطع الأرض التي تترك دون بناء، بعد الفترة الزمنية المسموح بها بمهلة شهرين إضافيين تحسبا لعدم وجود سوء نية، وتحسبا للأشخاص المتعثرين ماليا.

وعلى مدار 6 سنوات، طرحت وزارة الإسكان حوالي 350 ألف قطعة أرض بمعدل 58 ألف قطعة أرض في العام الواحد، وسيكون بالطبع هناك إعلانات جديدة قادمة.