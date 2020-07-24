أوروبا تهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات تجارية بسبب الرسوم الجمركية

طالبت المفوضية الأوروبية، الولايات المتحدة، بإلغاء الرسوم المفروضة على المنتجات الأوروبية، بعدما استوفت شركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات، جميع متطلبات منظمة التجارة العالمية.

ونقل موقع "المفوضية الأوروبية"، عن المفوض الأوروبي للتجارة فيل هوجان، اليوم الجمعة، قوله: "الرسوم الجمركية غير المبررة على المنتجات الأوروبية غير مقبولة"، مشيرا إلى أن غياب التسوية سيدفع الاتحاد الأوروبي، لاستخدام حقوقه في فرض عقوبات، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وتتأهب مجموعات تجارية لتصاعد النزاع في الخريف، حيث من المتوقع أن يفوز الاتحاد الأوروبي، بموافقة منظمة التجارة العالمية، على فرض رسومه الخاصة على سلع أمريكية ردا على دعم شركة بوينج، والذي خلُصت المنظمة إلى أنه غير قانوني.

ويعود النزاع إلى عام 2004، عندما أصدرت منظمة التجارة العالمية، حكما بأن الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، منحا دعما لشركتي صناعة الطائرات لديهما. وفي السنوات الثماني الماضية، كان الجدل يدور بشكل أساسي حول ما إذا كان كل طرف قد انصاع لتلك الأحكام.