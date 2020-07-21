فيلم "الفلوس" يحصد 19 ألف جنيه إيرادات أمس

حقق فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، وبطولة الفنان تامر حسني، 18 ألفًا و804 جنيهات، أمس الأثنين، متفوقًا على فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسى، بطولة الفنان محمد إمام، الذي حصد 14 ألفا و8 جنيهات.

ووفقا لبيان صادر من الموزع محمود الدفراوي، حقق فيلم "بنات ثانوي" للمخرج محمود كامل، بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبي، 1371 جنيهًا، فيما حقق فيلم "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات وبطولة خالد الصاوي ورانيا يوسف 216 جنيها.

وأعادت الحكومة تشغيل دور العرض السينمائي بـ 25% من طاقتها الاستيعابية، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.