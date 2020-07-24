فيديو.. أحمد سعد يغني لخطيبته علياء بسيوني بحضور "شاكوش"

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان أحمد سعد وهو يشدو لخطيبته علياء بسيوني في منزله بإحدى أغنيات مسلسل البرنس.

وشارك سعد في الفيديو مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

وأوضح أحمد سعد، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أنه سيعلن خطبته على عارضة الأزياء علياء بسيوني، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أن اتفقا على الارتباط.

وعلياء بسيوني اسمها الكامل هو علياء عثمان بسيوني، تعمل عارضة أزياء، وتعيش فى منطقة هليوبوليس، وتمتلك معرضا كبيرا في القاهرة.

وكان شارك الفنان أحمد سعد قبل ارتباطه بالعارضة علياء بسيوني، جمهوره قبل أيام بمقطع فيديو يجمعه مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، معلقًا عليه عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "أنا وصديقى حسن شاكوش".