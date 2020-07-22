أحمد سعد ينشر فيديو مع حسن شاكوش: أنا وصديقي

نشر الفنان أحمد سعد فيديو عبر حسابه الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام مع مغني المهرجانات حسن شاكوش.

وكتب سعد: أنا وصديقي حسن شاكوش.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين بتعليقات سلبية منها "ده مش مطرب يا سعد ده محشور في زورة واحدة بتصوت في عزاء جوزها ولا هي بتصوت وحزينة ولا هي فرحانة وسعيدة"، وجاء تعليق آخر "أحمد سعد الصوت الرقيق الصوت الجميل الصوت اللي بجد أي حد يسمعه يفرح ويبكي في نفس الوقت إذا تغني مع واحد بيزعق كده أنا بحس أن حسن شاكوش ده بيزعق مش بيغني بيجعر كمان مش بيغني ياريت تفكر قبل ما تخطي خطوه زي دي عشان أنت محترم وجمهورك كلهم بيحترموك".

وعلق آخر: "للأسف صوت حضرتك والله حرام مع الشخص ده مع كل احترامي له"، وجاء آخر: "حسن شاكوش خليك مع بنات الجيران".