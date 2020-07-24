من هيليوبولس وتمتلك معرضا.. من هي علياء بسيوني خطيبة أحمد سعد؟

أعلن الفنان أحمد سعد عن قصة حبه الجديدة التى يعيشها مع عارضة الأزياء علياء بسيوني، والتى تعرف عليها منذ فترة بسيطة.

أوضح أحمد سعد، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، بأنه سيعلن خطبته على عارضة الأزياء علياء بسيوني، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أن اتفقا على الإرتباط.

وعلياء بسيوني اسمها الكامل هو علياء عثمان بسيوني، تعمل عارضة أزياء، وتعيش فى منطقة هليوبوليس، وتمتلك معرضا كبيرا فى القاهرة.

وكان شارك الفنان أحمد سعد قبل ارتباطه بالعارضة علياء بسيوني جمهوره قبل أيام بمقطع فيديو يجمعه مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، معلقًا عليه عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "أنا وصديقى حسن شاكوش".

من ناحية أخرى ينتظر النجم أحمد سعد ومطرب المهرجانات حسن شاكوش طرح أغنية “100 حساب”، خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تحدث الأغنية ردود فعل إيجابية خاصة بعد الاهتمام الذى نالته بعد طرح البرومو الخاص بها

والأغنية من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى، وجاء توقف طرح الأغنية بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم طرح شاكوش أى أغانى جديد إلا بعد حل أزمته مع النقابة.