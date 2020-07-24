أكاديمية الفنون تنفي تعرض الطالبات للتحرش: مفيش دراسة من 5 أشهر

أكدت أكاديمية الفنون، عدم صحة ما تردد عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض عدد من طالبات المعهد العالي للسينما، للتحرش، سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه.

وأصدرت الأكاديمية برئاسة الفنان أشرف زكي، بياناً تؤكد خلاله متابعتها لما أثير على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، من بعض طالبات المعهد العالي للسينما، حول ما تعرضن له من إيذاء جراء محاولات البعض التحرش بهن سواء داخل الحرم الجامعي كما أشرن، على الرغم من توقف الدراسة داخل الأكاديمية منذ 5 أشهر، أو خارجه، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت إدارة الأكاديمية، وجود قوانين ولوائح تحمي الطالبات من أي محاولة للتحرش، وهو الأمر الذي لن يسمح به نهائيا، مؤكدة أنها على استعداد كامل لتلقي أي شكوى بهذا الصدد أو غيره من أبنائها الطلاب والطالبات بالأكاديمية، ووعدت بالحفاظ على السرية التامة للشكوى وسير التحقيقات، فلا تهاون في حماية بناتها.

وشددت إدارة الأكاديمية، على عدم تقدم أي طالبة من طالبات الأكاديمية بأي شكوى من هذا النوع، وهو ما سوف يقابل بكل حزم نحو اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بهذا السلوك مهما كانت درجته.