أشرف زكي بعد الهجوم على "أبو زهرة": "احنا مديونين للأجيال العظيمة دي"

علق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على الجدل المثار حول الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة بعد تعرضه للهجوم، قائلا: "الناس دي ثروتنا الحقيقية، وسفرائنا، ودول اللي عملوا للفن المصري في العالم كلة وضع للدراما المصرية، وعملوا مصر هوليوود الشرق، احنا مديونين للأجيال العظيمة دي لما نحن فيه وياريتنا نحافظ على اللي هما عملوه".

وتابع "زكي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، "أنا اشتغلت مع الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة وأنا صغير لسة متخرج على المسرح، كان عملاق، يكتب ويرسم ويحفظ الحركة بطريقة معينة، واشتغلت أخيرا معاه في مسلسل (كلبش) من سنتين أيضا لم يتغير، وهو قيمة كبيرة مثل أساتذنا الكبار".

وأوضح أن النقابة تعتزم إقامة دار للمسنين من أعضاء النقابة في 6 أكتوبر وسيتم افتتاحها قريبا، متابعا "احنا خلصناها وبنفرشها دلوقتي لتكريم من يريد الذهاب لهذا الدار، بدل ما نقعد ندور ونكلم هنا ونكلم هنا، أنا بعتذر للكبار عما فعله الصغار".