لبنان: تأجيل المؤتمر العام لـ"تيار المستقبل" خوفا من كورونا

قرر "تيار المستقبل" اللبناني، بزعامة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، إرجاء مؤتمره العام الثالث، الذي كان من المقرر أن يعقد غداً السبت؛ وذلك خشية تعرض المشاركين للإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في ضوء تسارع وتيرة الإصابات بالوباء مؤخرا في عموم لبنان.

وذكر تيار المستقبل، في بيان، اليوم، أن قرار إرجاء المؤتمر لموعد آخر يحدد لاحقاً، جاء في ضوء توصية بهذا الشأن أصدرها قطاع الأطباء بالتيار، والتي أيدتها أيضا العديد من السلطات الصحية المعنية، نتيجة تفشي الوباء في البلاد.

وكان من المقرر أن يعقد تيار المستقبل، مؤتمره العام الثالث في قاعة المؤتمرات بواجهة بيروت البحرية صباح غد السبت، وكان سيتضمن جلسات وحلقات نقاشية متعددة تتناول الملفات السياسية والاقتصادية التي يشهدها لبنان إلى جانب تشكيل مجلس رئاسة التيار.