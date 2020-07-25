أسعار الخضروات اليوم الست 25-7-2020 في مصر

تقدم "الوطن" متوسط أسعار الخضروات بالسوق المصرية، اليوم السبت 25 يوليو، والتي تنوعت بين الخيار والطماطم والليمون، كالتالي:

الجزر

سجل متوسط سعر كيلو الجزر بدون 3.5 جنيهًا .

الكوسة

وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة إلى 6 جنيهات.

الليمون البلدي

وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 13 جنيهًا.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 4 جنيهات.

الفلفل

وصل سعر كيلوجرام الفلفل الرومي البلدي إلى 3 جنيهات.

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ8 جنيهات.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 20 جنيهًا.

البطاطس

تراوح سعر كيلوجرام البطاطس بين 3.5 إلى 5 جنيهات.

الفاصوليا

تراوح سعر الكيلو جرام من الفاصوليا 17 إلى 22 جنيهًا.

البصل

بلغ سعر البصل 4 جنيهات للكيلوجرام.

الباذنجان

وصل سعر كيلو جرام الباذنجان البلدي والرومي بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

البامية

بلغ سعر كيلوجرام البامية الخضراء 13 جنيهًا.

الملوخية

وصل سعر كيلو جرام الملوخية إلى 4 جنيهات.

الطماطم

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 4 جنيهات.

البامية

وبلغ متوسط كيلو جرام من البامية 17 جنيهًا.

قلقاس

وسجل كيلو جرام من القلقاس حوالي 9 جنيهات.

بطاطا

سجل سع كيلو جرام من البطاطا 3 جنيهات.

بنجر

وصل سعر كيلو جرام من البنجر 4 جنيهات.

الثوم

ووصل سعر كيلو جرام من الثوم إلى 27 جنيهًا.

خس أحمر

وسجل متوسط سعر حبة الخس الأحمر جنيهان.

كرنب

وصل متوسط سعر حبة الكرنب 2.5 جنيهًا.

كرنب سلطة

ووصل سعر كيلو حبة كرنب السلط حوالي 5 جنيهات، ونفس السعر لحبة الكرنب الأحمر.