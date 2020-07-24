تحليل يؤكد حدوث اعتراض غير قانوني للطائرة الأوكرانية المنكوبة

أكد تحليل البيانات، التي جرى تفريغها من الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران، عن طريق الخطأ في يناير الماضي، حدوث اعتراض غير قانوني للطائرة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، اليوم.

وقال مساعد وزير الخارجية الأوكراني، يوهيني ينين، اليوم، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة، أثبت وجود اعتراض للطائرة.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن يوهيني، أن كييف تتوقع وصول وفد إيراني في الأسبوع المقبل لإجراء محادثات تتعلق بالطائرة.

وأضاف يوهيني:"ممتنون لجميع الشركاء الذين ساعدوا في تقريب هذه اللحظة. تم تحليل وفك تشفير الصندوقين الأسودين لطائرة الرحلة بي إس 752 بنجاح. ويؤكد تحليل البيانات حقيقة الاعتراض غير القانوني للطائرة".

من جانبه، قال مجلس سلامة النقل في كندا، أمس الخميس، إن فريقا دوليا يفحص الصندوقين الأسودين للطائرة انتهى من التحليل الأولي للبيانات في فرنسا.

وأسقطت القوات الإيرانية، طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية وهي من طراز بوينج 737 بعدما استهدفتها عن طريق الخطأ في وقت توتر شديد مع الولايات المتحدة، وأسفر الحادث عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

وكانت إيران، أعلنت أن خطأ في ضبط الرادار تسبب بإسقاط الطائرة الأوكرانية مطلع العام الجاري، علما أنها وافقت على دفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة.

وحذرت وكالة السلامة الجوية الأوروبية في 17 يوليو الجاري، الطائرات من التحليق فوق إيران، مشيرة إلى خطر تعرضها لصواريخ على غرار الطائرة الأوكرانية التي أسقطت قرب طهران.

وقالت الوكالة في بيان، أمس الخميس: "بسبب الوضع الأمني الخطير وغياب التنسيق بين سلطة الطيران المدني والعمليات العسكرية، هناك خطر من عدم التعرف على الطائرات المدنية" في أجواء إيران.

وأضاف بيان الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي، مقرها ألمانيا: "مع وجود أنظمة دفاع جوي متقدمة، ينصح بالحذر".

ونبهت الوكالة، الطائرات من أن "خطر العمليات مرتفع"، وأمرت الطائرات بعدم التحليق على ارتفاع أقل من 25 ألف قدم فوق إيران، مشيرة إلى احتمالية التعرض للاستهداف عن طريق الخطأ من قبل نظام الدفاع الجوي في البلاد.