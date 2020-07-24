شباب كفر الشيخ يشاركون في حملات التعقيم والتطهير بالمنشآت

تشارك مديرية الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

شارك المتطوعون من الشباب، في أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة، ومحطات السكك الحديدية والمديريات الخدمية والمنشآت الحكومية التابعة لها، للحد من انتشار الفيروس.

وأسفرت الحملة التي نفذتها المديرية، عن تعقيم وتطهير مراكز الشباب، وأماكن صرف المعاشات، ونشر الملصقات المختلفة بعدد من الميادين والشوارع الرئيسية والمنشآت، وعرض مجموعة من المواد الإعلامية المصورة للتوعية بالوقاية من فيروس كورونا، وأسباب انتشار العدوى وطرق مكافحتها، ما يدل على المسؤولية المجتمعية للشباب، وحرصهم على خدمة وطنهم، ونشر التوعية بين المواطنين.

وفي وقت سابق، وضعت وزارة الشباب والرياضة، مجموعة من الشروط لتنفيذ الحملة تتمثل فى ألا يزيد عدد الشباب المشاركين بكل مركز شباب عن 10 أفراد، والإلتزام الكامل بإجراءات الوقاية، وعوامل الأمن والسلامة لفرق العمل، وارتداء قفازات الأيدي والكمامات أثناء عملية التطهير، ومراعاة المسافات بين أعضاء فرق العمل‪.