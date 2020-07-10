تعافي 481 حالة من مصابي كورونا في كفر الشيخ

أكد مصدر طبى بمحافظة كفر الشيخ، ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا، بمستشفى العزل في بلطيم، إلى 481 حالة تحولت نتائجهم لسلبية وغادروا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء، مضيفًا أن 2837 شخصًا أصيبوا منذ بداية انتشار الفيروس، وبلغت نسبة الشفاء 16%.

وأضاف المصدر، أن عدد الحالات الإيجابية التي تأكدت إصابتها بالفيروس 2837 حالة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 112 حالة بنسبة 4% من إجمالي الإصابات.

وسجل مركز ومدينة كفر الشيخ أكبر عدد إصابات بإجمالي 762 حالة بنسبة 27%، تلاه مركز ومدينة دسوق بإجمالي 615 حالة بنسبة 22%، ثم مركز ومدينة قلين 295 حالة بنسبة 10%، ثم مركز الحامول 211 حالة، بنسبة 7%، ثم مركز سيدي سالم 205 حالات بنسبة 6.5%، ثم مركز بيلا بنسبة 6%، ثم مركز فوه 147 حالة بنسبة 5%، ثم مركز مطوبس 117 حالة بنسبة 4%، بالإضافة إلى 151 حالة إصابة لمواطنين من خارج المحافظة مقيمون بها بنسبة 5%.

وقال المصدر، إنه جرى تلبية احتياجات المستشفى والطاقم الطبي الموجود، حيث جرى توفير البدل الواقية والكمامات والقفازات والفيس شيلد والفيس ماسك والحذاء المُستخدم للعزل، وكل ما يحتاجه الفريق الطبي الذى يمكث 14يومًا داخل المستشفى، مشيرًا إلى أن المستشفى يستقبل حالات من محافظات دمياط، البحيرة والإسكندرية.