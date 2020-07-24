ضابط أصيب في مداهمة: "أحمد منسي قال لي هجيبلك حقك وجابه"

قال النقيب أحمد عيد، إنه لا يوجد أي فارق بين أفراد الكتيبة 103 صاعقة، بين الضابط والعسكري، أو الضابط والصف ضابط، متابعًا: "كلنا دايرة واحدة، ولما بنطلع مداهمات بناكل في طبق واحد ونشرب في كوباية واحدة".

وأضاف عيد خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc"، أن الشهيد أحمد منسي تولى قيادة الكتيبة في نفس اليوم الذي أُصيب "عيد" فيه.

وتابع، أنه خدم معه لمدة عامين بداية من عام 2013 وذلك قبل أن يتولى قيادة الكتيبة 103 صاعقة بدلًا من الشهيد رامي حسنين، وذلك في عام 2016.

وأردف: "وفي أول لقاء بيني وبينه سألته (أنا هعيش؟)، ليرد عليّ قائلًا (أنت هتعيش وهجيبلك حقك وهجيب حق كل شهيد)، ونقلني مستشفى العريش، ودخلت غرفة العمليات".

وواصل: "لما قمت شفته وقلتله أنا مش حاسس إني مصاب بطلقات، أنا عاوز أدخل مداهمة مع حضرتك، قالي يا بطل إن شاء الله هجيب لك حقك في المكان اللي انت اتضربت فيه".

وأوضح، أن حالته كانت خطيرة جدًا، حتى أن رصاصة دخلت في القطنية من الخلف وخرجت من الحوض: "انتقلت إلى مستشفى الحلمية، وفي اليوم الثاني قال لي الشهيد أحمد منسي يا بطل أنا جيبتلك حقك، فقلت له أنا فرحان ومش حاسس إني يائس أو محبط".