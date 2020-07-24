30 يوليو.. عرض الجزء الثاني من مسلسل "مملكة إبليس"

بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من مسلسل "مملكة إبليس" سواء على المنصات الإلكترونية أو على شاشات التليفزيون، انتهى صناع المسلسل من تصوير المسلسل تمهيد لعرض الجزء الثاني.

ومن المقرر أن يعرض الجزء الثاني من المسلسل يوم 30 يوليو الجاري، على أحد المنصات الإلكترونية قبل عرضه على شاشات التليفزيون.

يذكر أن أحداث الموسم الأول من مسلسل "مملكة إبليس" تحمل اسم "أسطورة الأساطير"، وتدور في حارة شعبية يتحكم بأمورها وشؤونها "فتحي إبليس"، ويفرض سيطرته وسطوته على المنطقة بأسرها، ويمارس عليهم تهديده لتنفيذ مخططاته، وتتطوّر الأمور لتأخذ منحى يحمل الكثير من المفاجآت وفى قالب غير متوقع، ويطرح السياق الدرامي سؤالًا مفاده أن العائلة حينما تفقد كبيرها وحاميها تجد نفسها في مهب المجهول، في أجواء من السحرية الواقعية والتشويق.