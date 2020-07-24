مصرع زوجين دهسا أسفل عجلات قطار ونجاة 4 آخرين بعد تعطل سيارة تقلهم

لقى زوجان مصرعهما في الدقهلية، اليوم، ونجا 4 آخرين من الموت، بعد أن دهس قطار القاهرة، سيارة ملاكي على قضبان السكة الحديد، أمام قرية "برقين" دائرة مركز السنبلاوين.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بورود بلاغ باصطدام قطار "القاهرة- المنصورة" بسيارة ملاكي على القضبان، أمام قرية "برقين" دائرة المركز، أثناء عبور قائدها من معبر غير قانوني، ما تسبب في وفاة قائد السيارة وسيدة بجواره.

انتقلت سيارات الإسعاف، وضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين اصطدام القطار رقم "385 ركاب" بالسيارة "رقم ر ق أ 4631 ملاكي"، حال عبورها من معبر غير قانونى، ما تسبب في دهس السيارة، ووفاة قائدها وسيدة بجواره، جار تحديد هويتهما.

وبسؤال سائق القطار، في محضر الشرطة، أكد أنه فوجئ بوقوف السيارة على القضبان وهو يسير بسرعته ولم يتمكن من التوقف بينما لم يتحرك قائد السيارة.

وأكد شهود عيان، أن السيارة كان يستقلها 6 أفراد قائد السيارة وزوجته، وكان يجلس فى الخلف زوجان وطفلان، وعندما تعطلت السيارة على القضبان، وفتح من يجلسون في الخلف أبواب السيارة وهربوا منها، عندما سمعوا صوت اقتراب القطار ونجوا من الموت، بينما لم يتمكن قائد السيارة وزوجته من الهروب، ودهسهما القطار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة للتحقيق.