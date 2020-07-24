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النقيب أحمد عيد: لم أستسلم للإصابة.. وأستعد لبطولة القاهرة للكاراتيه

كتب:

شريف سليمان
08:31 م | الجمعة 24 يوليو 2020
النقيب أحمد عيد

النقيب أحمد عيد

قال النقيب أحمد عيد، إنه حقق بطولات كثيرة في لعبة الكاراتيه، حيث كان يمارسها منذ صغره، مشيرًا إلى أنه حقق المركز الأول على الجمهورية مرتين والأول على القاهرة مرتين، والأول في بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف عيد خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc": "مش هستسلم للإصابة، ورجعت لعبت تاني، وما زلت ألعب وأمارس حياتي الطبيعية وهحقق بطولات قدام كمان إن شاء الله".

وتابع: "أستعد لخوض بطولة القاهرة في شهر أكتوبر المقبل".

واستضاف الإعلامي أحمد فايق، في حلقة الجمعة، من برنامجه، 3 من أبطال الصاعقة، هم النقيب أحمد عيد، والنقيب أحمد عبداللطيف، والملازم أول عمرو عابد.

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