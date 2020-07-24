الغرف السياحية: لا مانع من نزول حمام السباحة بالمايوه الشرعي

قال علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن غرفة الفنادق قد حسمت الجدال المثار حول منع ارتداء المايوه الشرعي بحمامات السباحة أو البحر، حيث إن المنشور الذي أرسلته الغرفة لكافة القرى والفنادق ينص على السماح للسيدات بالنزول بالمايوه الشرعي.

وأضاف "غنيم"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "الجمعة في مصر"، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن المانع الأوحد في هذا الشأن هو المايوهات المخالفة للتعليمات الصادرة بوزارة السياحة عبر ارتداء الملابس المخالفة، وطالما كان المايوه حريميا معتمدا ومسموح له، وجميع المنشآت السياحية تسمح لمرتدي "المايوه الشرعي" بالنزول لحمامات السباحة، موضحا أن خروج فيديوهات بها منع لنزول السيدات بالمايوه الشرعي من مصر يؤثر على السياحة المصرية، وفي الخارج لا يمنع أحدا من النزول بالمايوه الشرعي بعدد كبير من دول العالم.

وأكد أن أي شخص يرصد معارضة السيدات تنزل لحمامات السباحة بالمايوه الشرعي تم وضع إجراءات صارمة على الفنادق والجهات التي تعترض هؤلاء الأشخاص، ويحق للمتضرر تقديم شكوى لغرفة الفنادق والتي تقوم بأخذ إجراء وقائي قوي مع وزارة السياحة، مشيرا إلى أن زوجته استخدمت المايوه الشرعي بأحد أشهر شواطئ إسبانيا ولم يعترضها أحد: "الناس كانت فرحانة جدا واحتلفوا بيها".