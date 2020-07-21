عبير موسى تتهم الغنوشي بالتزوير بعد نقل جلسة البرلمان لمبنى فرعي

قالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر النائبة عبير موسي، إنّ نوابا في النهضة اعتدوا على نواب تونسيين من كتلتها، واتهمت موسي راشد الغنوشي بالتزوير بسبب نقل جلسة البرلمان لمبنى فرعي، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وأعلنت وكالة الأنباء التونسية، الثلاثاء عبر تويتر، أنّه تم نقل الجلسة العامة للبرلمان من المبنى الرئيسي إلى المبنى الفرعي، بسبب استمرار اعتصام الحزب الدستوري الحر بقاعة الجلسات.

وتعطلت أشغال البرلمان التونسي للأسبوع الثاني على التوالي، على خلفية اعتصام ينفذه نواب الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي داخل مقر البرلمان للتنديد بتغوّل الإخوان ودعمهم ورعايتهم للإرهابيين، تسبّب في حالة من الفوضى والاحتقان بين النواب وأدى إلى شلل تام لكل أعماله.