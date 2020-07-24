"الإداري" يستبعد نجل حسين صبور من انتخابات مجلس الشيوخ

قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى "حقوق حريات"، اليوم الجمعة، بقبول الدعوى المقامة من عمر هريدى المحامي، وبإلغاء القرار الصادر من لجنة فحص أوراق مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بقبول أوراق ترشح أحمد حسين فايق صبور، في الدعوى رقم 47680 لسنة 74 ق، وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة، بإدراجه بكشف أسماء المرشحين بالنظام الفردي بانتخابات مجلس الشيوخ بالدائرة الأولى.

وتضمنت الدعاوى ما بين الطعون على قرارات مختلفة، بعضها يطالب بإدراج أسماء بعض المستبعدين من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ وإلغاء قرار عدم قبول أوراقهم وإعادة تقديمها.

وجاءت الطعون الأخرى، تطالب باستبعاد بعض من المقبول أوراق ترشحهم على المقاعد الانتخابية لمجلس الشورى، لاستبعادهم من خوض الانتخابات.