"الإداري" يستبعد نجل حسين صبور من انتخابات مجلس الشيوخ

"الإداري" يستبعد نجل حسين صبور من انتخابات مجلس الشيوخ
كتب:
محمد عيسى
10:19 م | الجمعة 24 يوليو 2020
قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى "حقوق حريات"، اليوم الجمعة، بقبول الدعوى المقامة من عمر هريدى المحامي، وبإلغاء القرار الصادر من لجنة فحص أوراق مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بقبول أوراق ترشح أحمد حسين فايق صبور، في الدعوى رقم 47680 لسنة 74 ق، وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة، بإدراجه بكشف أسماء المرشحين بالنظام الفردي بانتخابات مجلس الشيوخ بالدائرة الأولى.
وتضمنت الدعاوى ما بين الطعون على قرارات مختلفة، بعضها يطالب بإدراج أسماء بعض المستبعدين من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ وإلغاء قرار عدم قبول أوراقهم وإعادة تقديمها.
وجاءت الطعون الأخرى، تطالب باستبعاد بعض من المقبول أوراق ترشحهم على المقاعد الانتخابية لمجلس الشورى، لاستبعادهم من خوض الانتخابات.