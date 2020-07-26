8 معلومات حول تحسن مؤشرات السياحة فى مطروح

فى الوقت الذى توقفت فيه الحياة فى قطاع السياحة ببعض المناطق فى مصر عاد نبض الحياة إلى مطروح كأولى المحافظات لتنتعش مرة أخرى مع بداية شهر يوليو الجارى، وتشغيل العديد من الفنادق، وامتد الأمر لإنشاء فنادق جديدة وافتتاحها.

كانت منطقة الساحل الشمالى شهدت، مساء السبت، افتتاح أحد الفنادق السياحية والذى يعد أحدث فندق يقام في مصر خلال الفترة الأخيرة في ظل جائحة كورونا، بحضور الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ويسمى ادرس "العنوان" فى منتجع مراسى سيدى عبد الرحمن بالعلمين بطاقة فندقية 128 غرفة سياحية كإضافة جديدة إلى القطاع والقوى السياحية بالساحل الشمالى.

وتنشر "الوطن" 8 معلومات حول تحسن مؤشرات السياحة في مطروح.

- افتتاح أول فندق تم إنشاؤه عام 2020 فى مطروح منطقة سيدى عبدالرحمن.

- بدء عودة السياحة فى مطروح أول يوليو الجارى كأولى المحافظات بعد جائحة كورونا.

- ارتفاع عدد الفنادق فى مطروح لتصبح 35 فندقا سياحيا.

- زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق لتصل إلى 4 آلاف غرفة سياحية فى مطروح.

- تشغيل جزئى بنسبة 50% لفنادق مطروح مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

- تتمتع مطروح بالعديد من الإمكانيات والمقومات السياحية الهائلة الجاذبة للتنمية والاستثمار خاصة مع إعادة التخطيط العمرانى للساحل الشمالى الغربى.

- الشروع فى إقامة مزيد من الفنادق الجديدة فى مطروح.

- المصيف رقم واحد فى مصر فى ظل الشواطئ الجميلة ذات الألوان الفيروزية والرمال البيضاء والطقس المعتدل فى موسم الصيف.