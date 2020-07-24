السنغال تسجل 156 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الجمعة، تسجيل 156 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك بعد إجراء 1602 فحص وهي نسبة 9.74%.

وأوضحت الوزارة في بيان، نقلته الإذاعة السنغالية، أنه تم تسجيل 4 وفيات بالفيروس وشفاء 121 مصابا، وبذلك يصل عدد الحالات المؤكدة حتى الآن إلى 9422 حالة ووصل عدد المتعافين إلى 6291 حالة شفاء.

بينما بقى عدد المتوفين بالفيروس عند 182 حالة وفاة و2948 حالة نشطة تحت المراقبة الطبية.