السعودية: لن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام

قال ‏وزير ‎الحج والعمرة في السعودية، الدكتور محمد صالح بنتن، إن أول قرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ألا استثناءات في حج هذا العام، ولن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" السعودية.

وأشار بنتن، إلى أن عملية اختيار الحجاج جرت بشفافية تامة، وأن الحج سيقام حسب الاشتراطات الصحية، موضحا، أن المهم لدى الجهات كافة ضمان سلامة الحجاج والقائمين على خدمتهم.

وأضاف وزير الحج السعودي، أنه تم إعداد خطة استثنائية مُحكمة لضمان عدم انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرا إلى أنه خلال 10 سنوات استقبلت السعودية أكثر من 150 مليون حاج ومعتمر.

وأكد بنتن، أن الجائحة بدأت وفي ‎السعودية نحو نصف مليون معتمر، ووضعت أولوية لحماية الأرواح خلال موسم الحج، موضحا أن التركيز على سلامة الحاج ومنع انتشار الفيروس.