بسبب تصرفات مشينة.. استقالة 18 حقوقية من "العدالة والتنمية" بأرتيش

أعلنت عضوات جمعية حقوق المرأة التابعة لحزب العدالة والتنمية ببلدية أريتش، بمحافظة فان، استقالتهن بسبب التصرفات المشينة التي تعرضن لها من قبل رئيس البلدية نديم سجلام، وبعض من المسئولين التابعين له بالبلدية، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقالت صحيفة "يني تشاج" التركية إن 18 عضوة بجمعية حقوق المرأة ببلدية أريتش التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، استقالتهن في مؤتمر صحفي عقد اليوم.

وأشارت المستقيلات، إلى أنهن لن يستطيعن تحمل الضغط والعنف النفسي الواقع عليهن من قبل سجلام، أكثر من ذلك، وأوضحن أنهن أجبرن على تقديم الاستقالت في ظل تلك الضغوط.

وقالت العضوات المستقيلات في بيان: "نحن بصفتنا رؤساء مجلس إدارة فرع أريتش لحقوق المرأة عن حزب العدالة والتنمية، فإننا نتقدم باستقالنا بإرادتنا الكاملة بسبب التصرفات المشينة والعنيفة والنفسية التي بدرت من رئيس المقاطعة، نديم سغلام، ورئيس معالجة المعلومات يونس شاهين".