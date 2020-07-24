رئيس التحرير

محمود مسلم

ارتفاع أسعار الذهب في تركيا.. والجرام يسجل 691 ليرة

كتب:

(وكالات)
05:58 م | الجمعة 24 يوليو 2020
ارتفاع أسعار الذهب في تركيا..والجرام يسجل 691 ليرة

ارتفاع أسعار الذهب في تركيا..والجرام يسجل 691 ليرة

شهدت الأسواق التركية، اليوم، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الذهب، وسجل سعر الجرام 691 ليرة تركية مرتفعًا من 684 ليرة، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقالت صحيفة "تي 24" التركية، إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا بسبب الموجة الثانية التي تشهدها تركيا من تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي أثر بالسلب على الاقتصاد التركي، وأن سعر الجرام عيار 21 ارتفع من 684 إلى 691 ليرة.

ويشهد الاقتصاد التركي حالة من التراجع والانهيار بسبب عدم وجود خطط اقتصادية احتياطية لمواجهة الأزمات الطارئة مثل أزمة كورونا المستجد، علاوة على ارتفاع معدل البطالة والفقر والجوع تحت حكم حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان.

اقرأ المزيد:

استمرار انهيار الليرة أمام الدولار ينذر بخيبة أمل الاقتصاد التركي

"موديز" تحذر: الاقتصاد التركي مقبل على أزمة كبيرة خلال العام الجاري

ساويرس: ترامب و"المجنون بتاع تركيا" سبب ارتفاع أسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهب في تركيا إلى 684 ليرة