ارتفاع أسعار الذهب في تركيا.. والجرام يسجل 691 ليرة

شهدت الأسواق التركية، اليوم، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الذهب، وسجل سعر الجرام 691 ليرة تركية مرتفعًا من 684 ليرة، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقالت صحيفة "تي 24" التركية، إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا بسبب الموجة الثانية التي تشهدها تركيا من تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي أثر بالسلب على الاقتصاد التركي، وأن سعر الجرام عيار 21 ارتفع من 684 إلى 691 ليرة.

ويشهد الاقتصاد التركي حالة من التراجع والانهيار بسبب عدم وجود خطط اقتصادية احتياطية لمواجهة الأزمات الطارئة مثل أزمة كورونا المستجد، علاوة على ارتفاع معدل البطالة والفقر والجوع تحت حكم حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان.