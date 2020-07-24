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المفتي عن صيام يوم عرفة: "يغفر السنة الماضية والمقبلة"

كتب:

محمد عزالدين
11:42 م | الجمعة 24 يوليو 2020
الدكتور شوقي علام

الدكتور شوقي علام

قال شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن العلماء مختلفون بتحديد العشر الأيام الذين أقسم بهم الله في سورة الفجر، مشيرًا إلى أن العلماء يرجحون أنهم العشر الأوائل من ذي حجة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب اغتنام فرصة هذه الأيام بالإنفاق في سبيل الله والصوم وصلة الأرحام وذكر الله، موضحا أن أفضل الذكر "لا إله إلا الله".

وأشار مفتي الديار المصرية، إلى أن هناك نماذج عديدة وردت في السنة النبوية تؤكد ضرورة تعلق المسلم بربه في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.

وأوضح علام، أن صوم يوم عرفة سنة مؤكدة، ويغفر السنة الماضية والمقبلة، مثلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أنه يسن لغير الحج صيام يوم عرفة.

وأكد مفتي الديار المصرية، أنه على المسلم تجهيز برنامج عمل العبادات والطاعات التي يمتثل بها لربه سبحانه وتعالى في هذه الأيام.

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