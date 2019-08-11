أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، توفير 78 مليون عبوة ووجبة غذائية لضيوف الرحمن في يوم عرفة- وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكدت الوزارة أن المواد التموينية متوفرة بكثافة بحسب الخطة المرسومة لموسم حج هذا العام، حيث أشرفت اليوم على دخول 1.393 شاحنة مبردة لمشعر عرفات محملة بالمواد التموينية لحجاج بيت الله الحرام.

وتابعت الفرق الميدانية دخول وتوزيع الشاحنات المبردة ووقوفها في أماكنها المخصصة داخل مشعر عرفات، وبلغ إجمالي المواد التموينية التي صُعدت لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات 5.5 ملايين وجبة غذائية جاهزة، وأكثر من 28 مليون عبوة مياه مبردة و27.7 مليون عبوة من الألبان والعصائر، و16.8 مليون رغيف خبز ومعجنات، فضلًا عن 320 ألف قالب ثلج.

وتواصل الفرق الرقابية بالوزارة جولاتها الميدانية على منافذ بيع السلع التموينية في المشاعر المقدسة للتأكد من وفرة المعروض وعدم وجود أي مخالفات تجارية.