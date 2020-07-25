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نقابة صيادلة قنا تفعل مبادرة لدعم مستشفيات العزل بالتبرع بالأدوية

التبرع بعدد 415 كيس لاكتوفيرين لمستشفى عزل قنا

كتب:

رجب آدم
03:32 ص | السبت 25 يوليو 2020
الأدوية المقدمة

الأدوية المقدمة

أعلنت نقابة صيادلة قنا عن تفعيل مبادرة دعم مستشفيات عزل مصابي فيروس كورونا، بالتبرع بكميات من الأدوية، من الصيدليات الخاصة.

وقالت نقابة الصيادلة في "بيان" إنه تم التبرع بعدد 415 كيس لاكتوفيرين إنتاج شركات مختلفة لمستشفى العزل قنا العام فى إطار المبادرات التى تقدمها النقابة لدعم مستشفيات العزل.

وأشار "البيان" إلى أنه تم تسليم التبرع بمعرفة مدير إدارة الصيدلة برئاسة الدكتورة أسماء مصطفى، ومدير التموين الدوائي.

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