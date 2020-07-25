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محمود مسلم

اليونان: نراقب تحركات تركيا بالمتوسط عن قرب

مصدر بالجيش: القوات اليونانية في حالة تأهب

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(وكالات)
01:33 ص | السبت 25 يوليو 2020
اليونان: نراقب تحركات تركيا بالمتوسط عن قرب

اليونان: نراقب تحركات تركيا بالمتوسط عن قرب

جددت اليونان تهديداتها للنظام التركي، اليوم، بعد إعلان أنقرة عن استمرار عمليات التنقيب في البحر المتوسط.

وقالت الحكومة اليوناية إنها تتعقب التحركات التركية في البحرالمتوسط عن قرب، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقالت صحيفة "يني تشاج" التركية، إن الصحف اليونانية أبرزت تصريحات مسؤولين بالجيش اليوناني، أكدوا أن تركيا هي المسؤول الوحيد عن تصرفاتها، إذا دخلت منطقة نفوذ اليونان في البحر المتوسط.

ومازالت تهديدات اليونان لتركيا تزداد يومًا بعد يوم، خاصة بعد إعلان تركيا رسميًا استمرارها في عمليات التنقيب عن النفط في البحر المتوسط، ما تسبب في تصاعد حدة التوتر في العلاقات الثنائية بين الطرفين.

وكان مصدر بالجيش اليوناني قد أكد أن القوات اليونانية في حالة تأهب بعد دفع تركيا بنحو ثلثي جيشها إلى جزيرة إيجه.

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