بالصور.. مسيرة احتجاجية بالعاصمة السويسرية ضد تركيا

نظم العشرات من أبناء الجالية الكردية في سويسرا مسيرة احتجاجية طويلة بمدينة جنيف وذلك بمناسبة الذكرى السنويّة السابعة والتسعين لاتّفاقية لوزان التي قسّمت كردستان بين أربع دول، ومن المقرر أن تستمر المسيرة لمدة يومين، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الأن"

وقالت وكالة "أنفا" الكردية إن العديد من اليساريّين، والثوريّين والاشتراكيّين الأمميّين، قد شاركوا في المسيرة التي بدأت من ساحة "Place de Navigation"، حيث ندّدوا بسياسات الدولة التركيّة بحقّ الشعب الكردي، مطالبين المجتمع الدولي بوقف الجرائم التركيّة.

وندّد المشاركون في المسيرة بالحصار الذي يتعرّض له مخيّم اللاجئين في مخمور، بإقليم جنوب كردستان إلى جانب الحرب التي تشنّها الدولة التركيّة على الإقليم.

وتحدّث عدد من مسؤولي منظومة المجتمع الديمقراطي الكردستاني في أوروبا "KCDK-E" وإداريّون في منظّمات حقوقيّة، قبل البدء بالمسيرة، مشيرين إلى ضرورة تحرّك المجتمع الدولي لوقف جرائم الاحتلال التركي.