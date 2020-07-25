اصحاب مصانع الألباستر بالأقصر يستقبلون أول فوج سياحي بريطاني

استقبل عمال مصانع الألباستر بمدينة القرنة، غرب الأقصر، اليوم الجمعة، أول فوج سياحي قادم من بريطانيا، عبر مطار الغردقة الدولي، في ظل قرار وزارة الطيران المدني لاستئناف حركة الطيران الخارجية لدعم تنشيط السياحة.

وقال الطيب عبد الله، المرشد السياحي المصاحب للفوج، لـ"الوطن" إنه كان في استقبال السياح الزائرين أصحاب المصانع بالورود والهدايا التذكارية، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية جراء جائحة فيروس كورونا.

واستقبلت الأقصر خلال الفترة الماضية العديد من الوفود السياحية القادمة من الغردقة لزيارة المعالم السياحية والمناظر الطبيعية الخلابة بمختلف مدن المحافظة.