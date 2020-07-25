فيديو.. مصطفى كامل يطرح "ولادك يا مصر"

طرح الفنان مصطفى كامل أغنيته الجديدة "ولادك يا مصر" وذلك عبر قناته الشخصية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

والأغنية الوطنية من كلمات وألحان مصطفى كامل وتوزيع طه الحكيم وغناء مجموعة كورال الأوبرا بقيادة دكتور حازم طايل وإخراج تامر سليم.

وقدم الفنان مصطفى كامل أوبريت "تسلم الأيادي" عام 2013، بعد ثورة 30 يونيو المجيدة، والتي وافق طرحها نزول المصريين لتفويض الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك، لمواجهة الإرهاب.

وشارك في غناء الأوبريت كل من إيهاب توفيق وخالد عجاج وسمير الإسكندراني وحكيم وهشام عباس وغادة رجب، وبوسي وسومة وأحمد كامل ومؤلف الأغنية مصطفى كامل.