في أولى رحلاتها بعد جائحة كورونا.. نيللي كريم تصل دبي (صور)

نشرت الفنانة نيللي كريم عبر "تويتر"، صورا لها بعد وصولها إلى دبي، في أولى رحلاتها الخارجية بعد جائحة كورونا

وعلقت نيللي كريم على الصور قائلة "من دبي الحبيبة، أولى رحلاتي بعد أن اتحبست فترة بسبب كورونا، سافرت أخيرًا إلى إحدى أماكني المفضلة، أتمنى أن أتمكن من البقاء أكثر وقت، كالعادة كان كل شيء أكثر من مثالي، ضيافتكم الدافئة جعلتني أشعر أنني في بلدي".

وقد أعلنت مؤخرا نيللي كريم عن مسلسل "نمرة اتنين" الذي سيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، خلال الفترة المقبلة، وهو حلقات متصلة، يضم قصصًا مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث، وتم تصويره في 6 مدن عربية مختلفة، هى الرياض، وجدة، والقاهرة، والجونة، وبيروت، ودبى.

يشارك في بطولة المسلسل كل من شيرين رضا، ونيللى كريم، وأمينة خليل، وصبا مبارك، وعادل كرم، وعمرو يوسف، منى زكي.