فيديو.. أمطار على المدينة المنورة

شهدت المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، أمطارًا غزيرة في العديد من مناطقها خلال الساعات الأخيرة.

ورصدت مقاطع الفيديو غرق عدد من مناطق المدينة المنورة أمس الجمعة، بعد هطول أمطار غزيرة عليها.

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نزول المطر من سحابه غرب الفقرة من اتجاه ينبع غرب المدينة المنورة عصر الجمعه ٣ ذو الحجة ١٤٤١هـ اللهم بارك

【 عبدالرحمن الذبياني 】 pic.twitter.com/O0q2sUB5o4 — فريق طقس المدينة (@we_madinah) July 24, 2020

كما شهدت منطقة عسير بأبها أمطارًا غزيرة أيضًا، بجانب الأمطار التي شهدتها مدينة الطائف، والتي غرق على إثرها حي المتنزه.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، من استمرار هطول الأمطار على المدينة المنورة خلال اليوم السبت.