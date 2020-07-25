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فيديو.. أمطار على المدينة المنورة

تحذيرات من استمرار موجة الأمطار خلال اليوم السبت

كتب:

رامي مصطفى
03:02 ص | السبت 25 يوليو 2020
المدينة المنورة

المدينة المنورة

شهدت المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، أمطارًا غزيرة في العديد من مناطقها خلال الساعات الأخيرة.

ورصدت مقاطع الفيديو غرق عدد من مناطق المدينة المنورة أمس الجمعة، بعد هطول أمطار غزيرة عليها.

كما شهدت منطقة عسير بأبها أمطارًا غزيرة أيضًا، بجانب الأمطار التي شهدتها مدينة الطائف، والتي غرق على إثرها حي المتنزه.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، من استمرار هطول الأمطار على المدينة المنورة خلال اليوم السبت.

 

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