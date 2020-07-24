برلماني يكشف تفاصيل مراحل التنقيب عن البترول بالبحر الأحمر

أعلن النائب حمادة غلاب، عضو البرلمان عن محافظة البحر الأحمر، إصدار القانون الخاص بفوز شركات شيفرون الأمريكية وشل الهولندية ومبادلة الإماراتية بالمزايدة العالمية للتنقيب عن النفط والغاز بالبحر الأحمر خلال أيام.

وأضاف غلاب، عبر موقع "فيس بوك"، أن مسؤولا في وزارة البترول أكد أن شيفرون وفقا للاتفاقية الموقعة مع وزارة البترول ستلتزم بتنفيذ الحد الأدنى للاتفاقية بقيمة 120 مليون دولار على ثلاث مراحل وخلال 7 سنوات، حيث تشمل المرحلة الأولى والتي من المقرر أن تستغرق 3 سنوات المسح السيزمي والدراسات الجيولوجية والبيانات الجيوفيزيقية، أما المرحلة الثانية والتي من المتوقع أن تستغرق عامين ستقوم خلالها شيفرون بحفر بئر استكشافي بتكلفة تقدر بنحو 50 مليون دولار، وتشمل المرحلة الثالثة وتستغرق عامين حفر بئر استكشافي بتكلفة تقدر بنحو 50 مليون دولار.

وكانت 3 شركات عالمية فازت في المزايدة التي طرحتها مصر للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر، حيث أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إرساء ثلاث قطاعات للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر على شركات شيفرون الأميركية، وشل الهولندية، ومبادلة الإماراتية، في مزايدة عالمية قال الوزير إنها الأولى للتنقيب في المنطقة.

وقال الوزير في بيان إن شركة شيفرون الأميركية فازت في المزايدة بأحد القطاعات، كما فازت مجموعة داتش شل الإنجليزية الهولندية بقطاع ثانٍ، في حين كان القطاع الثالث من نصيب تحالف شركتي شل ومبادلة الإماراتية.

وأضاف البيان أن إجمالي مساحة القطاعات الثلاثة تبلغ عشرة آلاف كيلومتر مربع، وأن الحد الأدنى للاستثمارات يبلغ 326 مليون دولار ترتفع إلى عدة مليارات دولار في مراحل التنمية، في حالة تحقيق الاكتشافات.

وأكد الملا أن بدء مصر لأول مرة في عملیات استغلال الثروات البترولیة في میاهها الاقتصادية بالبحر الأحمر يأتي نتيجة توافر إرادة سیاسیة قویة ودعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي.