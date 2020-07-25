الرئيس الأمريكي يعلن ندمه على استخدامه "المندفع" لحسابه على تويتر

اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون استخدامًا "مندفعًا".

وأكد "ترامب"، أنه يندم في الكثير من الأحيان على ما يقوم بنشره عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "تويتر"، وفقًا لما نقله موقع "سكاي نيوز".

واستطرد، أن المشكلة لا تتعلق بتصريحاته على حساباته المختلفة، وإنما تكمن في إعادته لتغريدات حسابات معجبين، مشيرًا إلى أنه لا يفحص عادة الأشخاص الذين يعيد تغريداتهم.

وأضاف: "إعادة التغريد دائما في الغالب ما تسبب لك المشاكل، خاصة أنني لا أفحص الحسابات جيدًا"